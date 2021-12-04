"Kasten öldürme" suçundan aranıyordu, akraba ziyaretinde yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme" suçundan aranan A.B'nin merkez Sarıçam ilçesinde akrabasını ziyarete gittiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. AA'nın haberine göre; zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.