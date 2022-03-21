Kastamonu ve Sinop okullar tatil mi, Valilik'ten kar tatili açıklaması geldi mi? 22 Mart Sinop ve Kastamonu okullar tatil oldu mu?

Kastamonu ve Sinop'ta okullar tatil mi? Meteoroloji'den gelen son dakika kar yağışı uyarılarının ardından bu iki ilde tıpkı geçtiğimiz hafta olduğu gibi okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor.

Hemen belirtelim ki tatil kararı Valilikler tarafından alınıyor.

Dolayısıyla Kastamonu ve Sinop için olası bir tatil kararı ancak Valilikler tarafından alınabiliyor.

Ancak henüz Kastamonu ve Sinop için bir tatil kararı alınmadı. Olası bir tatil kararı alınması halinde sizlerle paylaşacağız.