Kastamonu'nun Cide ilçesine izinsiz gelenlere 3 bin 150 lira ceza uygulanacak

AA

Cide Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca il dışından gelişlerle ilgili bazı kararlar alındığı, seyahat izin belgesi temin ederek gelenlerin, boş evlerde ya da ücreti kendileri tarafından ödenmesi kaydıyla konaklama tesislerinde 14 gün boyunca karantinaya alınması uygulamasının devamına ve karantina süresince bu kişilerle temasta bulunulmamasına karar verildiği ifade edildi.

Karantinadaki kişilerin bu kurala uymalarının İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve kolluk kuvvetlerince, ayrıca köylerde bu kurumların yanı sıra köy muhtarlarınca takibinin yapılacağı aktarılan açıklamada, seyahat izin belgesi olmaksızın ilçeye geldiği tespit edilenlere 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağı ve bu kişilerin ilçe sınırları dışına çıkartılacağı duyuruldu.