Kastamonu Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Kastamonu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Kastamonu başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Kastamonu Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Kastamonu seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Kastamonu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Kastamonu Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 88.00 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:08 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 96.6 oldu. Kastamonu Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 157.865 oyla yüzde 65.44 - Kemal Kılıçdaroğlu: 64.397 oyla yüzde 26.70 - Sinan Oğan: 17.062 oyla yüzde 7.07 - Muharrem İnce: 1.903 oyla yüzde 0.79 oy aldı.



Kastamonu 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 157.865 oyla yüzde 65.44Kemal Kılıçdaroğlu: 64.397 oyla yüzde 26.70Sinan Oğan: 17.062 oyla yüzde 7.07Muharrem İnce: 1.903 oyla yüzde 0.79

Kastamonu Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 87.44 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:08 itibarıyla yüzde 94.4 oranında açıldı. 2023 Kastamonu milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 152.081 oyla yüzde 65.3 - Millet İttifakı: 67.999 oyla yüzde 29.2 - Ata İttifakı: 4.284 oyla yüzde 1.84 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 521 oyla yüzde 0.22 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 340 oyla yüzde 0.14 aldı. Saat 22:08 itibarıyla 2023 Kastamonu milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."

Cumhur İttifakı: 152.081 oyla yüzde 65.3Millet İttifakı: 67.999 oyla yüzde 29.2Ata İttifakı: 4.284 oyla yüzde 1.84Emek ve Özgürlük İttifakı: 521 oyla yüzde 0.22Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 340 oyla yüzde 0.14AK Parti: 105.317 oyla yüzde 45.22CHP: 50.205 oyla yüzde 21.56MHP: 35.097 oyla yüzde 15.07İYİ Parti: 17.794 oyla yüzde 7.64YENİDEN REFAH: 9.406 oyla yüzde 4.04ZP: 3.327 oyla yüzde 1.43BBP: 2.261 oyla yüzde 0.97MEMLEKET: 1.541 oyla yüzde 0.66AP: 957 oyla yüzde 0.41ANAP: 794 oyla yüzde 0.34YEŞİL SOL: 521 oyla yüzde 0.22GENÇ: 322 oyla yüzde 0.14HAKPAR: 254 oyla yüzde 0.11MP: 237 oyla yüzde 0.10HKP: 228 oyla yüzde 0.10TKP: 192 oyla yüzde 0.08GBP: 134 oyla yüzde 0.06MİLLİYOL: 95 oyla yüzde 0.04TKH: 77 oyla yüzde 0.03SOL PARTI: 71 oyla yüzde 0.03YP: 49 oyla yüzde 0.02TİP: 0 oyla yüzde 0.00AB: 0 oyla yüzde 0.00