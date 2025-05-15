Kastamonu'da zincirleme kaza: 9 yaralı
Kastamonu'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı
Kastamonu-İnebolu kara yolu Öz Bereket Kavşağı'nda, E.K. (21) idaresindeki, A.F.T. (20) yönetimindeki, H.T.'nin (47) kullandığı ve R.H.A. (26) idaresindeki otomobiller çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler E.K. ve A.F.T. ile otomobillerde bulunan A.T. (71), N.T. (53), E.Ş. (21), N.Ç. (24), A.T. (26), S.T. (42) ve A.S.T. (2) yaralandı.
Kaza nedeniyle araçlarda sıkışan bazı kişiler, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.