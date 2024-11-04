Kastamonu'da traktör devrildi, sürücü öldü
Kastamonu'da kontrolünden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti
Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Ferhat Yılmaz'ın (62) kullandığı traktör, Dereözü köyü mevkisinde devrildi. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Yılmaz'ın öldüğünü belirledi.
AA'nın haberine göre; Yılmaz'ın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.