Ömer Ali Bey'in "Yadigar Çeşmesi"ni kendi maddi imkanlarıyla yaptırdığını anlatan Nalbant, "Kastamonu'da 4,5 ay görev yapan Vali Ömer Ali Bey, bu kısa sürede güzel işlere imza atmış. Restorasyonu yapılan bu tarihi çeşme de o işlerden biri. Ömer Ali Bey, bu çeşmeyi 1909'da tamamen kendi kesesinden yaptırmış. Çeşmenin üzerindeki süslemelerin ve Yadigar-ı Ömer Ali 1325-1327 (Rumi takvime göre) yazısının da dönemin hattatlarından biri olan Mustafa Nami Efendi'ye ait olduğunu tahmin ediyoruz. Bugün, ismiyle müsemma yadigar bir eserin restore edilerek hizmete açılması oldukça önemli" diye konuştu.