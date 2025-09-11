Habertürk
        Kastamonu'da mantar sezonu başladı | Son dakika haberleri

Kastamonu'da yağışın ardından mantar sezonu başladı

        Kastamonu'da yağışın ardından mantar sezonu başladı

        Kastamonu'da etkili olan yağışın ardından mantarlar çıkmaya başladı. Vatandaşlar, Küre Dağları'nda çıkan mantarları topluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 19:17 Güncelleme: 11.09.2025 - 19:17
        Kastamonu'da mantar sezonu başladı
        Kastamonu ve Bartın sınırlarında bulunan Küre Dağları'nda, yağışların ardından vatandaşlar, çıkan mantarları topluyor.

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan Ramazan Arslan, bu yıl mantar sezonunun gecikmeli başladığını belirterek, "Bu yıl ciddi bir kuraklık oldu, yağmur geç yağdı. Kuraklık nedeniyle mantar sezonu 15 gün gecikmeli başladı. Birkaç gündür etkili olan yağışların ardından bölgemizde kara mantarlar çıkmaya başladı. Biz de ormanlık alanlarda bu mantarları topluyoruz" dedi.

        Sık sık mantar toplamaya gittiklerini dile getiren Arslan, "Bir günde 50 kilogram kadar kara mantar topladık. Bir kısmını kendimize, bir kısmını komşulara verdik. Kalanı da pazarda kilogramı 200 liradan sattık. Bunlar sezonda topladığımız ilk mantarlar. Daha sonra kanlıca, tel tel, içi kızıl gibi mantarlar çıkıyor" ifadelerini kullandı.

        #yerel haberler
        #kastamonu haberleri
        #mantar
        Habertürk Anasayfa