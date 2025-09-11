Kastamonu'da mantar sezonu başladı

Kastamonu ve Bartın sınırlarında bulunan Küre Dağları'nda, yağışların ardından vatandaşlar, çıkan mantarları topluyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan Ramazan Arslan, bu yıl mantar sezonunun gecikmeli başladığını belirterek, "Bu yıl ciddi bir kuraklık oldu, yağmur geç yağdı. Kuraklık nedeniyle mantar sezonu 15 gün gecikmeli başladı. Birkaç gündür etkili olan yağışların ardından bölgemizde kara mantarlar çıkmaya başladı. Biz de ormanlık alanlarda bu mantarları topluyoruz" dedi.

Sık sık mantar toplamaya gittiklerini dile getiren Arslan, "Bir günde 50 kilogram kadar kara mantar topladık. Bir kısmını kendimize, bir kısmını komşulara verdik. Kalanı da pazarda kilogramı 200 liradan sattık. Bunlar sezonda topladığımız ilk mantarlar. Daha sonra kanlıca, tel tel, içi kızıl gibi mantarlar çıkıyor" ifadelerini kullandı.