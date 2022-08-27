Kastamonu'da yangın

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Gövrecik köyü Unduk Mahallesi'nde bulunan bir evde sobadan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangında alevler yakındaki evlere de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında 10 ahşap ev küle döndü.
Tosya ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Gövrecik köyü Unduk Mahallesi'ndeki bir ahşap evde, iddiaya göre sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yakındaki diğer ahşap evlere de sıçradı. İtfaiye ekiplerine haber veren köylüler bu arada kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı, ancak çabaları yetersiz kaldı.Bu sırada hayvanlar da bölgeden uzaklaştırıldı. Köye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınırken, mahalledeki 12 ahşap evden 10'u kül oldu.
'ORMANA SIÇRAMA İHTİMALİ YOK'
Yangın nedeniyle bölgeye gelerek incelemede bulunan Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Bölgedeki çok yakın yapılaşmanın etkisiyle yangın 10 eve sirayet etti. Diğer evlere sıçramaması için itfaiye ekiplerimiz müdahale ediyor. Evlerimizin tamamı ahşap, eski yapılar. Herhangi bin can kaybımız yok, hayvanlar da zaten tahliye edilmiş. Şu anda Orman Genel Müdürlüğü helikopteri de havadan gerekli desteği veriyor. Kontrol altına almak üzereyiz. Yangının genişleme şansı kalmadı, ormana sıçrama ihtimali şu aşamada görünmüyor. Görgü tanıklarının ifadesine göre, yangın sobadan bir kıvılcım atması nedeniyle başlamış. Hepimize geçmiş olsun, biz devlet olarak buradayız. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesine yönelik çalışmalarımıza başladık. İlk etapta bugün isteyen vatandaşlarımız için konaklama yerlerini ayarladık" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!