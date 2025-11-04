Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlu aranıyor

        Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlu aranıyor

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde iki gün önce evden ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan anne ve oğlunu bulmak için arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 19:54 Güncelleme: 04.11.2025 - 19:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlu aranıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İlçe merkezinde yaşayan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Helvacı (5) 2 Kasım Pazar günü evden ayrıldı. Anne ve oğlundan haber alamayan yakınları dün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bölgede arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri tarafından engebeli ve ormanlık arazide drone ile havadan da arama yapıyor.

        Anne ve oğlunun en son görüldüğü yer yönünde ihbarlar gelmesi üzerine ekipler Alantepe, Köseali köyleri yakınlarında çalışmalarını sürdürüyor.

        REKLAM

        Kaybolan anne ve oğlunun son olarak görüldüğü köylerdeki camilerden, "Pazar günü Bozkurt'ta bir bayan ve yanında 5 yaşında bir erkek çocuğu kaybolmuştur. En son köyümüz sınırları içerisinde görülmüştür. Duyan, gören ve bilenlerin jandarmaya haber vermeleri önemle rica olunur." anonsu yapılıyor.

        Türk Kızılay Kastamonu Şubesi tarafından arama çalışmalarına katılan görevlilere su ve yiyecek ikramında bulunuldu.

        Havanın kararmasıyla birlikte ara verilen arama çalışmalarına yarın sabah itibarıyla yeniden başlanacağı bildirildi.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #kastamonu
        #kastamonu haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'tan açıkladı: Komisyon kurulacak!
        Beşiktaş'tan açıkladı: Komisyon kurulacak!
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        Habertürk Anasayfa