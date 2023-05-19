Kastamonu'da kaleden düşüp, öldü

İHA

Kastamonu bir kişi, il merkezi Hisarardı Mahallesi Kale Yolu Sokak'ta bulunan tarihi Kastamonu Kalesi'nde sokağa düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen erkek kişinin üzerinden kimlik çıkmadı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından cansız beden, Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.