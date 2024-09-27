Kastamonu'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
Giriş: 27.09.2024 - 19:23 Güncelleme: 27.09.2024 - 19:25
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kırsal alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Z.K. ve O.G'yi suçüstü yakaladı.
Operasyonda ele geçirilen hilti, 30 litre benzin, kazma ve manivelaya el konuldu.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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