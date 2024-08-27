Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 2'si futbolcu 5 yaralı
Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, aralarında GMG Kastamonusporlu 2 futbolcunun da bulunduğu 5 kişi yaralandı
Giriş: 27.08.2024 - 01:33 Güncelleme: 27.08.2024 - 01:35
Futbolcu Yasin Davuş'un kullandığı otomobil, Hepkebirler Mahallesi'nde Efecan Fahrettin Yanıkoğlu idaresindeki otomobille çarpıştı.
AA'nın haberine göre; kazada sürücüler ile Görkem Akbay, Koray Cebeci ve Kastamonusporlu futbolcu Oğuzhan Doğan yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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