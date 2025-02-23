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        Haberler Gündem Kastamonu'da eğitime 1 gün ara verildi

        Kastamonu'da eğitime 1 gün ara verildi

        Kastamonu'da yoğun kar yağışı sonucu oluşan buzlanma ve şiddetli soğuk nedeniyle 24 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Amasya'da da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.02.2025 - 16:36 Güncelleme: 23.02.2025 - 19:55
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        Kastamonu ve Amasya'da eğitime kar engeli
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        Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonucu oluşan buzlanma ve şiddetli soğuk nedeniyle 24 Şubat 2025 Pazartesi günü, ilimiz merkezinde (merkez ilçede) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamileler de idari izinli sayılacaktır. Alınan bu karar, üniversiteler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşleri kapsamamaktadır" denildi.

        AMASYA

        Amasya genelinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda yarın kentte kar yağışıyla birlikte buzlanma beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle, ilimiz genelinde taşımalı eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerimiz için, 24 Şubat Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Taşımalı eğitim sisteminden yararlanmayan tüm öğrencilerimiz için eğitim faaliyetlerine devam edilecektir."

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