Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev küle döndü

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 3 ev ile bir ahırda çıkan yangın kontrol altına alındı. Başköy köyü Meyiller Mahallesi'nde, Ramazan Mert'e ait evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ahır ile Şaban Mert ve Hilmi Şirin'e ait eve sıçradı.
Yangına Pınarbaşı, Azdavay ve Karabük'ün Ulus Belediyesine ait itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile köylüler müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında Ramazan ve Şaban Mert'in evleri ile ahır tamamen yandı. Hilmi Şirin'e ait ev ise itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yanmaktan kurtarıldı.
AA'nın haberine göre; Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, kısa sürede olay yerine intikal ederek yangına müdahale etmeye başladıklarını söyledi.
Rüzgarın yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdiğini belirten Yaşar, yangının diğer evlere sıçramaması için gayret gösterdiklerini kaydetti.
EMEKLİ OLMAK İÇİN SATTIĞI HAYVANLARIN PARASI YANDI
Ramazan Mert ise evde eşi ve torunuyla olduklarını anlatarak, "Dışarıda kömür boşaltıyordum. Torun vardı evde, koşarak geldi, 'evi duman bastı' dedi. Eve çıkamadım. Bir anda evdeki buzdolabı, televizyon, eşyalar, kimlikler yandı. Ahırda hayvanlar vardı, onları kurtardık. Bizde Allah'a şükür bir şey yok ama üzerimdeki sadece kıyafetler kaldı. Emekli olmak için askerlik borcumu yatırmak amacıyla 4 hayvan sattım. O param da yangında yandı. 16 bin liram gitti." dedi.
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