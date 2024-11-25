Kastamonu'da bugün okullar tatil mi? 26 Kasım Salı günü Kastamonu'da okul var mı?
Yurt geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kar yağışı ve kuvvetli fırtına nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Kastamonu'da okulların bugün tatil edilip edilmediği merak konusu oldu. Peki, "Kastamonu'da bugün okullar tatil mi? 26 Kasım Salı günü Kastamonu'da okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte 26 Kasım Salı günü Kastamonu'da okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin valilikten yapılan açıklama...
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Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bu kapsamda 26 Kasım Salı günü Kastamonu'da ders yapılıp yapılmayacağına dair, valilik tarafından yapılan açıklamalar öğrenci ve veliler tarafından yakından takip edildi. Konuya ilişkin beklenen açıklama Kastamonu Valiliği'nden geldi. Peki, "Kastamonu'da bugün okullar tatil mi? 26 Kasım Salı günü Kastamonu'da okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte 26 Kasım Salı Kastamonu Valiliği'nden yapılan son dakika açıklaması...
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KASTAMONU'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle 26 Kasım Salı günü, kent merkezindeki okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.
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KASTAMONU HAVA DURUMU
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
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