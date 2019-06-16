Kaş’ta İrem Derici rüzgarı

İHA'nın haberine göre; Antalya’nın Kaş ilçesinde ünlü pop sanatçısı İrem Derici konser verdi. Konsere gelen vatandaşlar konser alanına girmeden önce emniyet ekipleri tarafından arandıktan sonra alana giriş yaptı.

Kaş Limanı’nda sahne performansıyla konsere katılanların büyük beğenisini toplayan İrem Derici, şarkılarıyla vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı. Seyirciler cep telefonu ışıklarıyla kendisine eşlik etti. 1 saat süreyle sahnede kalan ünlü şarkıcı, bol bol alkışlandı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, pazar günü yapılacak Meis Kaş Açık Deniz Yüzme Yarışı’yla 22. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali tamamlanacağını belirterek nice festivallerde buluşma temennisinde bulundu. Ulutaş, kamu kurum ve kuruluşlarından güvenlik görevlilerine kadar herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Konuşmasının ardından Başkan Ulutaş, sanatçı İrem Derici’ye çiçek ve plaket hediye etti. Konser sonrasında havai fişek gösterisi yapıldı.