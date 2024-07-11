Kassam Tugayları, İsrail ordusuna düzenlediği saldırıların görüntülerini yayınladı
Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiyye mahallesi başta olmak üzere İsrail ordusuna düzenledikleri saldırıların görüntülerini yayınladı
Giriş: 11.07.2024 - 22:20 Güncelleme: 11.07.2024 - 22:32
İsrailin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 279 gündür aralıksız devam ederken Hamasın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiyye mahallesi başta olmak üzere İsrail ordusuna düzenledikleri saldırıların görüntülerini yayınladığını duyurdu.
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