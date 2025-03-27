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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kasklı soyguncu dehşeti! Kasiyerleri kelepçeleyip paraları çaldı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kasklı soyguncu dehşeti! Kasiyerleri kelepçeleyip paraları çaldı!

        İstanbul Esenyurt ve Bahçelievler'de iki ayrı market kasklı bir gaspçı tarafından soyuldu. Silah zoruyla kasayı açtıran soyguncu, paraları aldıktan sonra her iki marketteki kasiyer kadını kelepçeleyerek kaçtı. Gaspçının her iki olayda giydiği siyah kıyafetlerden yola çıkan gasp büro amirliği dedektifleri, soyguncunun keşif görüntülerine ulaştı. Bu görüntülerden iz süren polis Poyraz Velat Ü. olduğunu tespit ettiği şüpheliyi yakaladı. Olayla ilgili görüntüler de ortaya çıktı

        Giriş: 27.03.2025 - 10:43 Güncelleme: 27.03.2025 - 10:43
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        Kasiyerleri kelepçeleyip paraları çaldı!
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        İlk olay 27 Ocak'ta İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir markette gerçekleşti.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre markete gelen siyah giyimli, kasklı şüpheli iş yeri çalışanı E.E'yi (20) silah zoruyla depoya indirerek kasada bulunan 107 bin TL'yi aldı. Ardından çalışanın ellerini kelepçeleyerek olay yerinden kaçtı.

        ELLERİNİ KELEPÇELEYİP KAÇTI

        Bu olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken bu olaydan 1 hafta sonra Bahçelievler'de bulunan bir markette de benzer bir olay meydana geldi. İçeri giren kasklı silahlı soyguncu kasiyer kadını silahla tehdit ederek kasada bulunan 100 bin lira parayı aldı. Ardından çalışanın ellerini kelepçeledikten sonra kaçtığı belirlendi.

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        KIYAFETLERİ ELE VERDİ

        Gasp Büro dedektifleri tarafından incelenen kamera görüntülerinden iki olayda dikkat çeken bir ayrıntı göze çarptı. İki olayda da soyguncunun aynı siyah renkli kıyafeti giydiği ve vücut yapısının da benzer olduğunu gördü. Geçmiş kayıtlara bakan polis şüphelinin olaydan saatler öncesine ait keşif görüntülerine ulaştı. Gaspçının olaydan önce müşteri gibi markete gelerek keşif yaptığı tespit edildi.

        "O KADAR TEDBİR ALDIM BENİ NASIL YAKALADINIZ?"

        Yapılan çalışmalarda gaspçının 32 yaşındaki Poyraz Velat Ü. olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının evinde bir tabanca, 2 şarjör ve 36 fişek ele geçirildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Öte yandan, zanlının kendisini yakalayan polislere, "Soygun öncesinde çok çalışıp planlama yaptım, tedbir aldım. Beni nasıl yakaladınız?" dediği öğrenildi.

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