MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada gelişen Mersin İdman Yurdu atağında sağdan Erdem’in ceza sahasına gönderdiği ortada ters kanattan bindiren Abdurrahman’ın şutunda savunmaya da çarpan top direkten oyun alanına geri döndü.

30. dakikada sağ kanattan bindiren Muğdat ceza sahası önündeki Erdem’i gördü. Bu futbolcu ceza sahası dışından topu düzeltip düzgün bir vuruş yaprak takımını öne geçirdi. 0-1

33. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Eyyseric geçti. Bu futbolcunun ceza sahası dışı sol çaprazından direkt kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak direkten auta çıktı.

70. dakikada Aytaç Kara’nın Christofer Gürkan’a yaptığı hareket sonrasında kazanılan penaltıyı Akdeniz ekibinde Aslan Gök kullandı. Bu futbolcu meşin yuvarlağı yandan auta yolladı.

80. dakikada sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Fall çaprazdan ceza sahasına girerek içeriye ortaladı. Savunmanın çıkarmak istediği top Ali Sühan’ın önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden topu ağlara yolladı. 1-1

113. dakikada Mersin savunmasının hatalı pasında araya giren Graovac, Eyyseric’i gördü. Bu futbolcu savunmanın arkasına sarkan Tirpan’a pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına giren girmez vurdu ve topu ağlara gönderdi. 2-1