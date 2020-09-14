Kasımpaşa, Schalke 04'ün 19 yaşındaki kalecisi Erdem Canpolat'ı transfer ettiğini duyurdu. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı

"Schalke 04 takımının 19 yaşındaki kalecisi Erdem Canpolat, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."