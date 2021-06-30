Kasımpaşa sahilinde cansız beden bulundu

İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Kasımpaşa sahilinde bir tekne kaptanının su yüzeyinde fark ettiği erkek cansız bedeni, deniz polisi tarafından çıkartılarak Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Kasımpaşa sahili vapur iskelesi civarında yaşandı. Tekne kaptanı Hasan Mutlu, denizde teknesiyle seyir halindeyken su yüzeyinde hareketsiz şekilde duran bir kişiye rastladı. İhbar üzerine gelen deniz polisleri ve dalgıçların müdahalesiyle sudan çıkarılan cansız beden, Kasımpaşa İskelesi'ne çıkartıldı.

Yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan cansız bedenin, 48 yaşındaki Kemal Şahin'e ait olduğu öğrenilirken, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise olaya ilişkin inceleme başlattı.