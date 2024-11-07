Kasımpaşa'nın konuğu Kayserispor
Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yenerek sükse yapan Kasımpaşa, 12. haftanın açılış maçında 8 Kasım Cuma günü (yarın) Bellona Kayserispor'u konuk edecek.
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında 8 Kasım Cuma günü (yarın) Bellona Kayserispor'u ağırlayacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Teknik direktör Sami Uğurlu ile dün yollarını ayıran lacivert-beyazlı ekip, ligde 11 haftalık periyotta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.
Söz konusu müsabakalarda 15 gol atıp kalesinde 17 gol gören Kasımpaşa, puan cetvelinin 9. sırasında yer alıyor.
Ligde oynadığı 10 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan, 9 kez rakip fileleri havalandırıp kalesinde 15 gole engel olamayan Bellona Kayserispor ise 17. basamakta bulunuyor.