Kasımpaşa'nın golcüsü Nuno Da Costa!
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'a konuk oldu ve uzatma dakikalarında Nuno Da Costa'nın attığı golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmasını bildi.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanında 3-0 geriye düşse de rakibiyle 3-3 berabere kalmayı başardı.
Lacivert-beyazlılara 1 puanı getiren golü, 90+5'te Nuno Da Costa kaydetti̇.
Hajradi̇novi̇c'i̇n kafayla i̇ndi̇rdi̇ği̇ topu fi̇lelere gönderen Yeşi̇l Burun Adalı futbolcu, bu sezon 6. maçında 4. golünü attı.
33 yaşındaki futbolcu, Konyaspor, Hatayspor, Adana Demirspor ve Galatasaray filelerini havalandırırken bu maçlarda Kasımpaşa 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Nuno Da Costa, Hatayspor maçında 90+1'de, Galatasaray karşısında i̇se 90+5'te ağları bularak takımına 1 puanı getiren isim oldu.
Fransa'nın Auxerre takımından kadroya katılan Nuno Da Costa geçen sezon Süper Li̇g'de 29 maçta 14 gol ve 5 asi̇st üretmi̇şti̇.