Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, ''Bu bayram aynı mekanları paylaşamasak da aynı duyguları yine ve daha güçlü paylaşacağız... Ramazan Bayramınız kutlu olsun'' ifadesine yer verildi.

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