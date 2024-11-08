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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa - Kayserispor: 1-2 (MAÇ SONUCU) - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa - Kayserispor: 1-2 (MAÇ SONUCU)

        Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Kartal Kayra (pen.) ve Hasan Ali Kaldırım kaydetti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.11.2024 - 19:04 Güncelleme: 08.11.2024 - 22:12
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        Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Kayserispor karşılaştı. Konuk ekip Kayserispor mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

        Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golleri 23'te penaltıdan Kartal Kayra Yılmaz ile 55'te Hasan Ali Kaldırım kaydetti.

        Kasımpaşa'nın tek golü 50. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.

        Kayserispor'da Attamah 90+1. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.

        Ligde bu sezon evinde henüz galibiyetle tanışamayan lacivert-beyazlılar 14 puanda kalırken, yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Kayseri ise puanını 12'ye çıkardı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        11. dakikada soldan Cardoso'nun ortasında ceza sahası içinde Bahoken'in göğsüyle indirdiği topu Bourabia sağdan bindiren Gökhan Sazdağı'nın önüne bıraktı. Gökhan'ın sağ çaprazdan kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta, kaleci meşin yuvarlağı direk dibinden kornere çeldi.

        21. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. 19. dakikada soldan gelişen ani atakta Cardoso'nun ortasında altı pasta Bahoken'in şutunda Yasin'in müdahalesiyle top kornere gitti. VAR'dan pozisyonu izleme tavsiyesi üzerine ekrana gelen hakem Mehmet Türkmen, penaltı kararına hükmetti.

        23. dakikada penaltı atışını kullanan Kartal Kayra Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

        50. dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Sağdan Ben Ouanes'in yerden pasında penaltı noktası civarında Aytaç Kara'nın bekletmeden uzak direğe vuruşunda, meşin yuvarlak direğin içine çarparak ağlara gitti: 1-1

        55. dakikada Bellona Kayserispor yeniden öne geçti. Sağdan terse atılan uzun topu Cardoso, kafayla indirdi. Arkadan bindiren ve sol kenarda meşin yuvarlakla buluşan Hasan Ali Kaldırım, ceza sahasına girdikten sonra yerden uzak direğe şutunda, topu filelere gönderdi: 1-2

        59. dakikada soldan Ben Ouanes'in yerden penaltı noktasına gönderdiği topla buluşan Hajradinovic'in yerden sert şutunda, kaleci Bilal meşin yuvarlağı son anda oyun alanına çeldi.

        Stat: Recep Tayyip Erdoğan

        Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Abdullah Uğur Sarı

        Kasımpaşa: Gianniotis, Winck (Dk. 70 Espinoza), Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Rodrigues, Sadiku (Dk. 46 Cafu), Ben Ouanes (Dk. 80 Erdem Çetinkaya), Hajradinovic, Barak (Dk. 46 Aytaç Kara), Brekalo, Fall

        Bellona Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 86 Boa Morte), Bourabia (Dk. 63 Ackah), Baran Ali Gezek (Dk. 76 Ali Karimi), Cardoso (Dk. 86 Nazon), Bahoken (Dk. 76 Mane)

        Goller: Dk. 23 Kartal Kayra Yılmaz (Penaltıdan), Dk. 55 Hasan Ali Kaldırım (Bellona Kayserispor), Dk. 50 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

        Kırmızı kart: Dk. 90+1 Attamah (Bellona Kayserispor)

        Sarı kartlar: Dk. 27 Bahoken, Dk. 84 Kolovetsios, Dk. 90 Bilal Bayazit (Bellona Kayserispor), Dk. 66 Yasin Özcan, Dk. 59 Rodrigues (Kasımpaşa)

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