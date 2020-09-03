Kasımpaşa, Jeanvier'i transfer etti

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Kasımpaşa, 28 yaşındaki Gineli stoper Julian Jeanvier'i transfer etti. Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İngiltere ligi ekiplerinden Brentford takımında forma giyen 28 yaşındaki Gineli stoper Julian Jeanvier, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

5. TRANSFER OLDU

Kasımpaşa dün dört transfer birden açıklamıştı. Lacivert-beyazlılar Kevin Varga, Yasin Dülger, Feyzi Yıldırım ve Alan Lima Carius'u renklerine bağlamıştı.