KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Koray Gençerler

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 2

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Tarkan, Haddadi, Aytaç, Sadiku, Hajradinovic, Varga, Yusuf, Hodzic

YEDEKLER: Erdem, Ahmet, Eren, Fevzi, Tırpan, Doğucan, Carius, Anıl, Yasin, Furkan

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Kana-Biyik, Oğuz Ceylan, Kenan, Jefferson, Maxim, Güray, Mirallas, Dicko

YEDEKLER: Çağlar, Kubilay, Vetrih, Muhammet, Andre, Olkowski, Kozulj, Mustafa Burak, Enver Cenk, Furkan

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica

Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşıyor. Kasımpaşa, bu sezon çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, 18 puanla 10. sırada yer alıyor. İç saha maçlarında yenilgisi olmayan İstanbul ekibi, 6 maçtan 4 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

Ligde çıktığı son 11 maçta yenilmeyen ve 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Gaziantep FK ise, Kasımpaşa maçını da kazanarak çıkışını sürdürmek için mücadele edecek.