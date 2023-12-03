Kasımpaşa - Gaziantep FK | CANLI YAYIN

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yi konuk ediyor.

3' Aytaç, 17' ve 31' Ben Ouannes

SAAT: 13.30

HAKEM: Burak Şeker

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

YAYIN:beIN SPORTS 2

KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Yasin Özcan, Saddıki, Hajradinovic, Aytaç, Ben Ouannes, Fall, Ngoy

YEDEKLER: Ali Emre, Duhan, Gökhan, Erdem, Da Costa, Sarp, Selim, Taylan Utku, Hasan Emre, Iron Gomis

TEKNİK SORUMLU: Sami Uğurlu

GAZİANTEP FK:Nita, Mustafa, Arda, N'Koulou, Dijilobodji, Morais, Jevtovic, Furkan, Maxim, Gradel, Dragus

YEDEKLER: Batuhan,Bikel, M'Bakata, Oğulcan, Mirza, Ömürcan, Onurhan, Markovic, Riascos,Ajeti

TEKNİK SORUMLU:Marius Şumudica

Geride kalan 13 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 18 puanla ligde 9. sırada yer alıyor.

Kemal Özdeş ile lige iyi başlasa da üst üste üç mağlubiyet alan Kasımpaşa, teknik direktör değişimine gitti.

Gaziantep FK ise 5 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 15 puan topladı. Gaziantep temsilcisi ligde 14. sırada bulunuyor.

Galatasaray, Kayserispor ve Konyaspor mağlubiyetlerinin ardından göreve kulübün eski teknik direktörü Sami Uğurlu getirildi.

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Sami Uğurlu, 2021-2022 sezonunda da Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevinde bulunmuştu. Kasımpaşa, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalarken, birçok kulüp rekorunu da kırmıştı.

O sezon ligi 53 puanla tamamlayan Lacivert-Beyazlılar, kulüp tarihinde en çok puan topladığı sezonu yaşadı. 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 38 puan alan Kasımpaşa, 12 galibiyet ve 2 beraberlikle ligin en çok puan toplayan ikinci takım oldu.

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

Gaziantep FK'yı konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Kasımpaşa (1-0 & 2-1), rakibini ağırladığı daha önceki iki karşılaşmayı dörder gol yiyerek kaybetmişti (0-4 & 3-4).

Kasımpaşa'ya rakip olduğu son iki Süper Lig maçını kaybeden ve sadece bir gol atan Gaziantep FK (hükmen mağlubiyetler hariç), daha önceki beş karşılaşmadan da puanla ayrılmış (3G 2B) ve hepsinde en az ikişer gol kaydetmişti (toplam 14 gol).

Evinde oynadığı son 13 Süper Lig maçında üst üste iki kez aynı sonucu almayan Kasımpaşa (6G 2B 5M), son karşılaşmada Kayserispor'a 4-3 mağlup oldu. İstanbul temsilcisi, iç sahada üst üste iki mağlubiyet aldığı son dönemi Ekim 2022'de yaşadı.

Süper Lig deplasmanlarındaki son dört maçının ikisini kazanan Gaziantep FK (2M), son karşılaşmada Alanyaspor'u 3-0 yendi. Gaziantep ekibi, en üst ligde üst üste 2+ dış saha galibiyeti yaşadığı tek dönemin (3G; Kasım-Aralık 2020) son mücadelesinde Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etmişti.

Son üç Süper Lig maçını 2+ gol yiyerek kaybeden Kasımpaşa, üst üste dört mağlubiyet aldığı son dönemdeki (Aralık 2019-Ocak 2020) yenilgilerinin tamamında kalesinde 2+ gol görmüştü.