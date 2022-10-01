Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in sekizinci haftasının açılış karşılaşmasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK
SAAT: 14.30
HAKEM: Zorbay Küçük
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
YAYIN: beIN SPORTS 2
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KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Mortadha, Tirpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken
YEDEKLER: Erdem, Grovac, Donk, Petretta, Tunay, Turgay, Yunus, Ahmet, Ali, Aytaç
TEKNİK SORUMLU: Şenol Can
GAZİANTEP FK: Günay, Furkan, Tosca, Jevtovic, Pekhart, Ertuğrul, Hanousek, Sagal, Maxim, Markovic, Kitsiou
YEDEKLER: Burak, Papy, Arda, Joao, Ömürcan, İbrahim, Merkel, Abdulkadir, Mirza, Valmir
TEKNİK SORUMLU: Erol Bulut
KASIMPAŞA FORMDA
Şenol Can'la birlikte çıkışa geçen Kasımpaşa milli araya formda girdi. Lacivert-beyazlılar ligde oynadığı son dört maçın üçünden galibiyetle ayrıldı.
Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 9 puanla 10. sırada girdi.
TARKAN VE KOITA YOK
Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Tarkan Serbest ile Fode Koita, karşılaşmada forma giyemiyor.
GAZİANTEP FK ÜÇ MAÇTIR KAZANAMIYOR
Ligin ilk dört haftasında yenilmeyen Gaziantep FK milli ara öncesinde çöküşe geçmişti. Galatasaray deplasmanında yenilmezlik serisi son bulan Gaziantep FK devamında Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalırken Trabzonspor'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu.
Yaptığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan, 2'sinden de mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 11 puanla 9. basamakta yer aldı.
- Süper Lig'de oynadığı son 19 maçı berabere bitmeyen Kasımpaşa (11G 8M), bu alanda ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Geride kalan yedi haftada sahadan eşitlikle ayrılmayan lacivert-beyazlı ekip, Süper Lig tarihinde sadece iki sezonun ilk sekiz maçını beraberlik yaşamadan geçti (2018/19'da 9 maç & 2013/14'te 11 maç).
- İstanbul takımlarına konuk olduğu son 10 Süper Lig maçından puan çıkaramayan Gaziantep FK, bu seriden önceki son karşılaşmada Kasımpaşa'yı 4-0 yenerek İstanbul deplasmanlarındaki en farklı galibiyetini almıştı.
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