Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in sekizinci haftasının açılış karşılaşmasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK

SAAT: 14.30

HAKEM: Zorbay Küçük

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

YAYIN: beIN SPORTS 2

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KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Mortadha, Tirpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken

YEDEKLER: Erdem, Grovac, Donk, Petretta, Tunay, Turgay, Yunus, Ahmet, Ali, Aytaç

TEKNİK SORUMLU: Şenol Can

GAZİANTEP FK: Günay, Furkan, Tosca, Jevtovic, Pekhart, Ertuğrul, Hanousek, Sagal, Maxim, Markovic, Kitsiou

YEDEKLER: Burak, Papy, Arda, Joao, Ömürcan, İbrahim, Merkel, Abdulkadir, Mirza, Valmir

TEKNİK SORUMLU: Erol Bulut

Şenol Can'la birlikte çıkışa geçen Kasımpaşa milli araya formda girdi. Lacivert-beyazlılar ligde oynadığı son dört maçın üçünden galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 9 puanla 10. sırada girdi.

Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Tarkan Serbest ile Fode Koita, karşılaşmada forma giyemiyor.

Ligin ilk dört haftasında yenilmeyen Gaziantep FK milli ara öncesinde çöküşe geçmişti. Galatasaray deplasmanında yenilmezlik serisi son bulan Gaziantep FK devamında Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalırken Trabzonspor'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu.

Yaptığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan, 2'sinden de mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 11 puanla 9. basamakta yer aldı.