Kasımpaşa, Galatasaray maçında penaltı bekledi!

REKLAM advertisement1

Kasımpaşa ile Galatasaray arasında oynanan mücadelenin 69. dakikasında ev sahibi ekip penaltı bekledi.

Savunma arkasına atılan topta Nuno da Costa, kaleci Fernando Muslera'dan sıyrıldı ancak açısını kaybetti. Da Costa, pasını penaltı noktası civarına çevirdi. Ben Ouanes topa vurduktan sonra yerde kaldı.

Ben Ouanes, yerde kaldıktan sonra penaltı için hakem Atilla Karaoğlan'a döndü. Kasımpaşalı futbolcular da penaltı itirazında bulundu. Atilla Karaoğlan, sakatlıklar nedeniyle bir süre oyunu başlatmazken VAR hakemi Bülent Birincioğlu'ndan da izleme uyarısı gelmedi.