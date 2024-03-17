İspanya'da Arda Güler fırtınası! "Seçilmiş kişi"

MUNDO DEPORTIVO: BU ÇILGINLIK DA NE!

İspanya'dan Mundo Deportivo ise, Arda Güler'in Osasuna karşısındaki muazzam gol denemesi hakkında "Bu çılgınlık da ne? Üst direk Arda Güler'in yılın gollerinden birini atmasını engelledi" başlığını kullandı. Haberde "Arda Güler şu anda Real Madrid'de çok az dakika oynuyor ancak oynadığı az süre içinde de kalitesi ve yeteneğiyle ilgili detaylar veriyor ve birçok kişi onu sahada daha fazla görmek istiyor. Madrid'deki dönemine sakatlık sorunlarıyla başlayan Türk oyuncu, zamanın durduğu El Sadar'da yılın gollerinden birini atmaya çok yaklaştı. 85'inci dakikada oyuna giren Güler, kendi yarı sahasında topla buluştu ve orta saha çizgisinin hemen içinden, top sürdükten sonra Sergio Herrera'yı hazırlıksız yakalayan muazzam bir şut çıkardı. Topa çok yakın olan Osasuna kalecisi, Güler'in 50 metreden vuruşunu beklemiyordu. Türk oyuncunun Puskas ödülü için yarışabilecek bir gol atmasını engelleyen şey üst direk oldu." ifadelerine yer verildi.