İspanya'da Arda Güler fırtınası! "Seçilmiş kişi"
Real Madrid forması giyen Arda Güler, Osasuna karşısında kısa sürede sergilediği performansla İspanya'da yine gündem oldu. Milli futbolcunun orta sahadan çektiği şut üst direkten geri dönerken, İspanyollar Arda'nın akıl dolu vuruşunu manşetlere taşıdı.
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İspanya La Liga'da lider Real Madrid'in Osasuna'yı 4-2 mağlup ettiği maçta 85. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler, kısa sürede sergilediği performansla İspanyolları yine kendine hayran bıraktı.
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Geçtiğimiz hafta Celta Vigo'ya attığı golle Real Madrid forması altında ilk kez gol sevinci yaşayan milli futbolcu, Osasuna karşısında ise orta sahadan çektiği müthiş şutuyla gündem oldu.
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19 yaşındaki yıldız, 90+3'üncü dakikada orta sahadan kaleyi düşündü ancak top üst direkten döndü. İspanyol basını, unutulmaz bir golün eşiğinden dönen Arda'yı manşetlere taşıdı.
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ANCELOTTİ: TÜM GAZETELERE ÇIKACAKSIN
Karşılaşmanın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de soluğu Arda Güler'in yanında aldı. Defensa Central'de yer alan habere göre tecrübeli teknik adam genç yıldıza "Mükemmel bir vuruştu, tüm gazetelere çıkacaksın..." dedi.
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"BİZİM İÇİN O ŞUT GOL!"
Maç sonunda Arda Güler hakkında konuşan İtalyan teknik adam, "Arda Güler çok büyük bir yetenek, sadece büyük bir oyuncu böyle bir şutu düşünebilir. 19 yaşında olup da kendine bu kadar güvenen bir oyuncu hiç görmedim. Arda'nın o şutunun kaleye girip girmemesi önemli değil, bizim için o şut bir gol." ifadelerini kullandı.
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İspanya basını ise genç yıldızın Osasuna karşısındaki performansının yanı sıra kaçırdığı unutulmaz golü konuştu...
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AS: TÜRK OYUNCU ÇOK CESUR
AS'ta yer alan haberde "O seçilmiş biri: Arda Güler'in çılgın vuruşu sezonun golü olmayı santimetre ile kaçırdı" başlığı kullanıldı. Haberde, "Türk oyuncu çok cesur ve cüretkâr ve bunu maçın son oyununda bu mucizeyi denediğinde gösterdi." ifadelerine yer verildi.
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MARCA: SAF BİR SİHİRBAZ
MARCA, "Böyle bir vuruşu sadece büyük yetenekler yapar" başlığıyla Arda'ya övgüler yağdırdı. Haberde şu ifadelere yer verildi: "Güler saf bir sihirbaz ve sahip olduğu muazzam yeteneğin detaylarını yavaş yavaş ortaya çıkarıyor. Geçtiğimiz hafta bunun güzel bir örneğiydi: Celta karşısında Real Madrid'deki ilk golü olan harika bir gol attı ve Osasuna karşısında da tüm dünyayı ayağa kaldıracak bir golün eşiğinden döndü. Oyuna sonradan giren Güler, Lucas Vázquez'in kullandığı hızlı taç atışının ardından topu kendi yarı sahasında aldı, birkaç metre ilerledi ve Sergio Herrera'yı önde gördükten sonra inanılmaz bir vuruş yaptı. Üst direğe çarparak ligin golü olabilecek pozisyonu santimetrelerle mahveden isabetli bir vuruşla onu avlamak istedi. Güler'in şutunda gol yoktu ve top direkten döndükten sonra Valverde de tamamlayamadı."
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MUNDO DEPORTIVO: BU ÇILGINLIK DA NE!
İspanya'dan Mundo Deportivo ise, Arda Güler'in Osasuna karşısındaki muazzam gol denemesi hakkında "Bu çılgınlık da ne? Üst direk Arda Güler'in yılın gollerinden birini atmasını engelledi" başlığını kullandı. Haberde "Arda Güler şu anda Real Madrid'de çok az dakika oynuyor ancak oynadığı az süre içinde de kalitesi ve yeteneğiyle ilgili detaylar veriyor ve birçok kişi onu sahada daha fazla görmek istiyor. Madrid'deki dönemine sakatlık sorunlarıyla başlayan Türk oyuncu, zamanın durduğu El Sadar'da yılın gollerinden birini atmaya çok yaklaştı. 85'inci dakikada oyuna giren Güler, kendi yarı sahasında topla buluştu ve orta saha çizgisinin hemen içinden, top sürdükten sonra Sergio Herrera'yı hazırlıksız yakalayan muazzam bir şut çıkardı. Topa çok yakın olan Osasuna kalecisi, Güler'in 50 metreden vuruşunu beklemiyordu. Türk oyuncunun Puskas ödülü için yarışabilecek bir gol atmasını engelleyen şey üst direk oldu." ifadelerine yer verildi.
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