Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte dev maçın muhmtemel 11'leri!

135. RANDEVU

Trabzonspor ile Fenerbahçe pazar günü Süper Lig'de yapacakları maçla 135. kez karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Papara Park'ta kozlarını paylaşacak iki ekip, ligde ise bugüne dek 101 kez karşılaştı.