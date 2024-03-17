Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte dev maçın muhmtemel 11'leri!
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe dev maçta kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililer, mücadeleden zaferle ayrılarak ligi üçüncü sırada bitirmek istiyor. Sarı-lacivertliler ise zorlu deplasmandan 3 puan çıkararak şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. Peki Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
- 1
Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
- 2
Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak ve müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
- 3
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, şampiyonluk mücadelesi veren rakibi karşısında kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Ligde 49 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, üçüncülükteki yerini de sağlamlaştırmayı hedefliyor.
-
- 4
Ligde son 4 maçını kazanan ve bu süreçte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ı saf dışı bırakarak çeyrek finale yükselen sarı-lacivertliler, Trabzonspor engelini aşarak zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor.
- 5
135. RANDEVU
Trabzonspor ile Fenerbahçe pazar günü Süper Lig'de yapacakları maçla 135. kez karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Papara Park'ta kozlarını paylaşacak iki ekip, ligde ise bugüne dek 101 kez karşılaştı.
- 6
LİGDE OYNANAN 101 MAÇTA FENERBAHÇE ÖNDE
İki takım lig tarihinde 101 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı 40-27 üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligdeki 34 maçta ise puanları paylaştı. Lig maçlarında Fenerbahçe'nin 134 golüne Trabzonspor 106 golle karşılık verdi.
-
- 7
EN FARKLI GALİBİYETLER
Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.
- 8
İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11':
- 9
Uğurcan Çakır
-
- 10
Thomas Meunier
- 11
Batista Mendy
- 12
Stefano Denswil
-
- 13
Eren Elmalı
- 14
Berat Özdemir
- 15
Umut Güneş
-
- 16
Enis Bardhi
- 17
Mahmoud Trezeguet
- 18
Edin Visca
-
- 19
Nicolas Pepe
- 20
İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i:
- 21
Livakovic
-
- 22
Osayi-Samuel
- 23
Oosterwolde
- 24
Djiku
-
- 25
Ferdi Kadıoğlu
- 26
İsmail Yüksek
- 27
Fred
-
- 28
Sebastian Szymanski
- 29
İrfan Can Kahveci
- 30
Dusan Tadic
-
- 31
Edin Dzeko