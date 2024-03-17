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        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Trump: Eğer seçilemezsem bütün ülke kan gölüne döner

        Eski ABD Başkanı Trump: Eğer seçilemezsem bütün ülke kan gölüne döner

        ABD'de başkan adayı Donald Trump, seçimi kazanamaması halinde ülkenin "kan gölüne" döneceğini savundu. Trump ayrıca mağlup olursa ülkede demokrasinin kaybolacağını iddia etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2024 - 14:42 Güncelleme: 17.03.2024 - 14:43
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        Trump: Seçilemezsem ülke kan gölüne döner
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        ABD'de başkan adayı Donald Trump, seçimi kaybederse ülkenin "kan gölüne" döneceğini söyledi.

        Eski ABD Başkanı, dün Ohio eyaletinde düzenlediği mitingde, "Eğer seçilemezsem bütün ülke kan gölüne döner" diye konuştu.

        ABD merkezli yayın kuruluşu Politico, Trump'ın bu ifadeleriyle neyi kast ettiğinin belli olmadığını yazdı. Haberde Trump'ın, bu sözleri otomobil endüstrisinden hayıflandığı sıralarda sarf edildiğinin altını çizdi.

        Çin malı araçların Meksika üzerinden ABD'ye sokulmasını eleştiren Trump, tekrar seçilmesi halinde bu araçların ülkede satılamayacağını söyledi. 77 yaşındaki siyasetçi, "Bu otomobilleri satamayacaklar. Devasa fabrikalar inşa ediyorlar" dedi.

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        Trump mitingde ayrıca "Seçimi kazanamazsak bu ülkede bir daha seçim yapılacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

        Eski ABD Başkanı'nın sözcüsü Karoline Leavitt, konu hakkında NBC News'e "Biden'ın politikaları otomotiv endüstrisi ve işçileri için ekonomiyi kan gölü haline getirecek" değerlendirmesini yaptı.

        ABD Başkanı Joe Biden'ın sözcüsü James Singer ise Trump'ın açıklamalarının ardından "Donald Trump böyle biri: 7 milyondan fazla oy farkıyla mağlup olan ve daha geniş bir kitleye hitap etmek yerine siyasi şiddet tehditlerini artıran bir beceriksiz" dedi.

        BAŞKANLIK SEÇİMLERİ KASIMDA

        ABD'de devam eden ön seçim sürecinde Demokrat Parti'de Biden, Cumhuriyetçi Parti'deyse Trump, partilerinin başkan adayı olabilmek için gerekli delege sayısına ulaştı ve 2020 seçimlerinin "rövanşı" için ringe çıkmaya bir adım daha yaklaştı.

        Demokratlarda rakipsiz durumdaki Biden'la, Cumhuriyetçilerde yakın zaman önce rakipsiz kalan Trump, Georgia, Washington ve Mississippi eyaletlerinde 12 Mart'taki ön seçimleri kazandı. Adaylıklarının resmiyet kazanmasını bekleyen ikili, 5 Kasım'da bir kez daha ABD başkanlığı için karşı karşıya gelmeye oldukça yaklaşmış durumda.

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        #ABD
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