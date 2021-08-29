Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar, maça etkili başlarken 2. dakikada yeni transfer Morutan'ın asistinde bir diğer Rumen futbolcu Cicaldau takımını öne geçirdi: 1-0. Galatasaray, 38. dakikada farkı ikiye çıkarırken yine Morutan'ın vuruşunda kaleci Ertuğrul'dan dönen topu Kerem tamamladı: 0-2.

Ancak Kasımpaşa pes etmedi. 45+3'te yeni transfer Jorgensen farkı bire indirirken ilk yarı da böyle sona erdi. İkinci yarıda beraberlik için bastıran Paşa, 66'da Taylan'ın hatasını iyi değerlendiren Umut Bozok ile 2-2'yi buldu.

Kalan sürede iki tarafın da gol çabaları sonuç vermezken puanlar paylaşıldı: 2-2.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında sağdan topu taşıyan Yusuf Erdoğan, ceza sahası köşesinden şutunu çıkardı. Kaleci Muslera, üzerine gelen topu yatarak kontrol etti.

21. dakikada ceza sahası sol çaprazındaki Van Aanholt'un pasıyla kale sahası gerisinde topla buluşan Cicaldau'nun vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

23. dakikada Berkan Kutlu'nun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Diagne, ceza sahasına girdi. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'la karşı karşıya kalan Senegalli futbolcu, yavaş kalınca araya giren Tarkan Serbest, tehlikeyi uzaklaştırarak önemli bir gol fırsatına engel oldu.

27. dakikada soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun yerden ortasında altıpas üzerinde uygun durumdaki Diagne'nin ıskaladığı meşin yuvarlak auta gitti.

32. dakikada Galatasaray öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun yerden ortaladığı topu arka direkteki Morutan kontrol etti. Bu oyuncunun altıpasa gönderdiği meşin yuvarlağı Cicaldau, kale çizgisinin hemen önünden ağlarla buluşturdu: 0-1

38. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. Evren Eren Elmalı'nın kaptırdığı topun sahibi olan Morutan'ın ceza sahası sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü. Penaltı noktası civarındaki Kerem Aktürkoğlu, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2

45+2. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın ortasında Jörgensen'in altıpasın içinden uygun durumda çıkardığı şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 2-1 üstün tamamladı.

56. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Hajradinovic'in dar açıdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan döndü.

62. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortasında Taylan Antalyalı'dan seken topa ters kanatta Yusuf Erdoğan'ın çıkardığı şutta kaleci Muslera, yakın direkte gole izin vermedi.

66. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Taylan Antalyalı'nın kaptırdığı topu kontrol eden Yusuf Erdoğan, bekletmeden pasını Umut Bozok'a verdi. Umut'un ceza yayı içinden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-2

74. dakikada Van Aanholt'un ara pasında Mustafa Muhammed'in ceza sahası içinden vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

80. dakikada Galatasaray 3. gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Feghouli, kaleci Ertuğrul'dan sıyrıldı. Açısı daralan Cezayirli futbolcunun sağ çaprazdan vuruşunda araya giren Tarkan Serbest, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90. dakikada Travnik'in soldan ortasında Eysseric'in arka direkte kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan döndü.

Karşılaşma, 2-2 sona erdi.

KASIMPAŞA: 2 - TRABZONSPOR: 2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Sadiku, Travnik, Yusuf Erdoğan (Dk. 82 Ahmet Emin Engin), Hajradinovic (Dk. 90+2 Doğucan Haspolat), Varga (Dk. 46 Umut Bozok), Jörgensen (Dk. 82 Eysseric)

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt (Dk. 74 Ömer Bayram), Berkan Kutlu, Cicaldau (Dk. 46 Taylan Antalyalı), Barış Alper Yılmaz (Dk. 65 Babel), Morutan (Dk. 72 Feghouli), Kerem Aktürkoğlu, Diagne (Dk. 46 Mustafa Muhammed)

Goller: Dk. 32 Cicaldau, Dk. 38 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 45+2 Jörgensen, Dk. 66 Umut Bozok (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 71 Sadiku, Dk. 90+2 Eysseric (Kasımpaşa)