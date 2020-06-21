Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Fenerbahçe, ligde geçen hafta sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yenerken puanını 43'e yükseltmişti. Sarı-lacivertliler, hafta içinde ise Trabzonspor'a 3-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda etmişti. Ligde son 5 maçında 13 puan elde eden Kasımpaşa, çıkışını sürdürmek istiyor. Süper Lig'de 28. haftaya 29 puanla 13. basamakta giren lacivert-beyazlı takım, Fenerbahçe'yi mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı ve üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

KASIMPAŞA: 0 - FENERBAHÇE: 0

(İlk yarı oynanıyor)

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 18.30

YAYIN: beIN Sports 1

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita

YEDEKLER: Fatih, Fernandes, Doğucan, Yusuf, Pavelka, Tarkan, İlhan, Ndongala, Anıl, Gohou

TEKNİKDİREKTÖR: Fuat Çapa

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Falette, Gustavo, Hasan Ali, Tolga, Ozan, Ferdi, Deniz, Rodrigues, Muric

YEDEKLER: Harun, Tolgay, Mehmet Ekici, Mevlüt, Allahyar, Zajc, Jailson, Murat, Ömer Faruk, Gürkan

TEKNİKSORUMLU: Tahir Karapınar

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.

EMRE BELÖZOĞLU CEZALI

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına takım kaptanı Emre Belözoğlu'ndan yoksun çıkacak. Emre, sarı-lacivertlilerin Trabzonspor ile oynadığı kupa maçında yedek kulübesinde çift sarı karttan kırmızı kart görmüştü.

3 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşısında 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, sarı kart görmeleri durumunda 29. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA, FENERBAHÇE'YE KARŞI 14 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 14 maçta galip gelemedi. Ligde Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık skorla alan lacivert-beyazlılar, daha sonra oynanan 14 müsabakanın 12'sini yitirdi, 2'sinde ise berabere kaldı. İkinci yarıda yeni bir takım oluşturan ve teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde iyi bir performans sergileyen Kasımpaşa, sahasında 3 puan alması halinde Fenerbahçe karşısında 14 maçlık galibiyet hasretine son verecek.