Süper Lig ekibi Kasımpaşa 2013-2016 yılları arasında formasını giyen Ryan Donk'u kadrosuna kattı.

Lacivert beyazlı takımın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "2013-2016 yılları arasında Kasımpaşa'mızın formasını giymiş Hollanda vatandaşı, Surinam Milli Takım kaptanı Ryan Henk Donk, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul´da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1+1 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı."