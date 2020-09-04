Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Son yıllarda Süper Lig'de uygulanan isim sembolizasyonu, Türk futbolunda dostluk ve centilmenliği pekiştirmektedir. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor camialarına mal olan efsanevi karakterlerin adına oynanan sezonlar, spor dünyasında kalıcı izler bırakmakla birlikte vefa duygusunu da ön plana çıkarmıştır. Hasan Doğan, Lefter Küçükandonyadis, Süleyman Seba, İlhan Cavcav, Turgay Şeren ve Cemil Usta sezonları futbol tarihimizi zenginleştirmiştir.



Bu bağlamda, Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna İzmir futboluna yön veren Adnan Süvari'nin adının verilmesini görüş ve tensiplerinize sunarız. Adnan Süvari, futbolumuzun köklü ekibi Göztepe'de futbolculuk, teknik direktörlük ve yöneticilik görevlerini icra etmiş, 1970'li yıllarda İzmir ekibini Avrupa kupalarında zaferden zafere taşımıştı.



İlklere imza atıp Göztepe’ye Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşatan ve manevi değeri yüksek Cumhurbaşkanlığı kupasını da İzmir’e getiren Adnan Süvari, tüm Ege bölgesinin saygı ve sevgi duyduğu bir karakterdir. Yeni sezona Adnan Süvari adının verilmesi kamuoyunda memnuniyetle karşılaşanacaktır.



Saygılarımızla



Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.

Yönetim Kurulu"

ADNAN SÜVARİ KİMDİR?



Adnan Süvari 1926 yılında Aydın'da dünyaya geldi. İlkokulu İtalyan Mektebi'nde, ortaokulu Saint Josef Lisesi'nde, liseyi Avusturya Lisesi'nde okudu. Ardından Ticaret Fakültesi'ni bitirdi. 6 Haziran 1991'de vefat eden Süvari, evli ve iki kız çocuğu babasıydı.



Gittiği her ülkenin dilini konuştuğu için ona arkadaşları Sinyor adını takmıştı...



Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük antrenörlerinden birisi olan aralıksız 12 yıl Göztepe'nin başında görev yaptı ve Göztepe'ye iki Türkiye kupası kazandırdı. Anadolu'ya ilk Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı getiren takımın teknik direktörüydü.. Fuar Şehirleri (Şimdiki adıyla UEFA) Kupası'nda Göztepe'yi yarı finale çıkardı, Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final oynadı. Türkiye liglerinde şampiyonluğu kaçıran kadroyu kurdu.