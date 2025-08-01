Kasımpaşa'dan forvete Pape Habib Guèye hamlesi!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Senegalli forvet Pape Habib Gueye'yi transfer etiğini duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İskoçya Premiership takımı Aberdeen forması giyen forvet oyuncusu Pape Habib Guèye'yi transfer etti.
Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Pape Habib Guèye, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 4 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.
Geçtiğimiz sezon Aberdeen formasıyla 28 maça çıkan Pape Habib Guèye, 8 gol atarken 2 de asist.
1999 doğumlu oyuncunun güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro olarak gösteriliyor. (Transfermarkt)