Kasımpaşa'dan bir transfer daha! Gerard Gohou, Kasımpaşa'da!

Transferin hareketli takımı Kasımpaşa, kadrosunu bir yıldızla daha güçlendirdi. Lacivert-beyazlılar, Çin ekiplerinden Beijing BSU'nun 31 yaşındaki yıldızı Gerard Gohou'yu renklerine bağladığını duyurdu.

Kasımpaşa, Gohou ile 1.5+2 yıllık sözleşme imzaladı. Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Çin Ligi ekiplerinden Beijing BSU'nun 31 yaşındaki forvet oyuncusu Gerard Gohou, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1.5+2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

7. TRANSFER OLDU

Gohou, Kasımpaşa'nın devre arasında kadrosuna kattığı 7. isim oldu. Lacivert-beyazlılar daha önce Tarkan Serbest, Doğucan Haspolat, Tomas Brecka, Dieumerci Ndongala, Zvonimir Sarlija ve Berk Çetin'i transfer etmişti.