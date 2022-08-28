Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi. Mücadelede 36. dakika oynanırken Haris Hajradinovic sahne aldı: Bahoken'in orta sahada kaptığı topla hücuma çıkan ev sahibi ekipte Celina, ceza sahasının solundan içeri ortaladı, Hajradinovic'in kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0 Kalan dakikalarda gol olmayınca Paşa sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı. SİFTAHI YAPTI, 3 PUANI KAZANDIRDI Kasımpaşa'nın kaptanı Hajradinovic, lacivert-beyazlıların ilk galibiyetinde de başroldeydi. Bu sezonki ilk golünü kaydeden 28 yaşındaki yıldız takımının ilk 3 puanını kazandıran isim oldu. Kasımpaşa'ya transfer olduğundan bu yana ligin en önemli oyuncularından biri haline gelen Hajradinovic geçen sezon 39 maçta 2 gol atarken 7 golün hazırlayıcısı olmuştu.

ERTUĞRUL'DAN GEÇİT YOK! Diğer yandan Kasımpaşa bu sezon ilk kez kalesini gole kapadı. Başakşehir, Kasımpaşa ve Giresunspor mücadelelerinde kalesinde toplamda 11 gol gören lacivert-beyazlılar yeni teknik direktörü Şenol Can'la çıktığı ikinci maçında kalesini gole kapamayı başardı. Tecrübeli file bekçisi Ertuğrul da kurtarışlarıyla dikkat çekti.