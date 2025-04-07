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        Haberler Bilgi Spor Kasımpaşa- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş muhtemel 11

        Kasımpaşa- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'in 30. hafta kapanış maçında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Lig'de Galatasaray'a ilk mağlübiyetini aldıran kara kartal, zorlu Kasımpaşa deplasmanından galip gelerek çıkışını sürdürmek istiyor. Taraftarlar karşılaşmanın detaylarını ve muhtemel 11'lerini araştırıyor. Peki, Kasımpaşa- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 09:47 Güncelleme: 07.04.2025 - 09:47
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        • 1

          Kasımpaşa- Beşiktaş maçına sayılı saatler kaldı. Lig'de 47 puanla dördüncü sırada olan Beşiktaş, önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer almak için ligi üçüncü sırada bitirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşma, siyah beyazlılar açısından önem teşkil ediyor. Üçüncülük yarışında rakibi Samsunspor'un 4 puan gerisinde olan Beşiktaş, Kasımpaşa'yı yenerek puan farkını eritmek istiyor. Öte yandan ligde 10. sırada bulunan ev sahibi ekip, Beşiktaş karşısında puan ve puanlar arıyor. Peki, Kasımpaşa- Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte detaylar...

        • 2

          KASIMPAŞA- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

          Kasımpaşa- Beşiktaş maçı 7 Nisan Pazartesi (bugün) 20.00'de oynanacak.

        • 3

          KASIMPAŞA- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

          Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Chamberlain, Fernandes, Rashica, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva

        • 5
        Yazı Boyutu
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