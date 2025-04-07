Kasımpaşa- Beşiktaş maçına sayılı saatler kaldı. Lig'de 47 puanla dördüncü sırada olan Beşiktaş, önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer almak için ligi üçüncü sırada bitirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşma, siyah beyazlılar açısından önem teşkil ediyor. Üçüncülük yarışında rakibi Samsunspor'un 4 puan gerisinde olan Beşiktaş, Kasımpaşa'yı yenerek puan farkını eritmek istiyor. Öte yandan ligde 10. sırada bulunan ev sahibi ekip, Beşiktaş karşısında puan ve puanlar arıyor. Peki, Kasımpaşa- Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte detaylar...