STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 2

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Donk, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Aabid, Fall, Ahmet, Umut

YEDEKLER: Harun, Erdem, Brecka, Spajic, Feyzi, Travnik, Awer, Tunay, Muleka

ALANYASPOR: Marafona, Ahmet, Efkan, Emirhan, Eduardo, Novais, Fatih, Candeias, Furkan, Çağan, Oğuz

YEDEKLER: Serkan, Mevlja, Milunovic, Awaziem, Fer, Borja, Umut, Tayfur, Erencan, Diedhiou

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Ligdeki 5 maçlık galibiyet serisi lider Trabzonspor karşısında son bulan Kasımpaşa, Alanyaspor'u mağlup ederek tekrar çıkışa geçmek istiyor. Geride kalan 24 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 27 puanla 14. sırada girdi.

Süper Lig'de yaptığı müsabakaların 11'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 7'sinden mağlup ayrılan Aytemiz Alanyaspor ise 39 puanla 4. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Alanyaspor 2-0 kazanmıştı.