Kasımpaşa: 3 - Sivasspor: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa sahasında Sivasspor'u ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Kasımpaşa'da goller 6. dakikada Can Keleş, 34. dakikada Mamadou Fall ve 90+9. dakika penaltıdan Aytaç Kara'dan gelirken Sivasspor'un golünü ise 84. dakikada Koita kaydetti.

Sivasspor mücadelesine kadar evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen Kasımpaşa (4G 3B), serisini sürdürmeye devam etti. İstanbul ekibinin evindeki yenilmezlik serisi 8 maça çıktı.

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa ligdeki puanını 42'ye yükseltirken Sivasspor ise 31 puanda kaldı.

Misafir takımda sakatlıkları bulunan Emrah Başsan, Fode Koita, kaleci Djordje Nikolic'in yanı sıra, kırmızı kart cezalısı Uros Radakovic ile sarı kart cezalıları Murat Paluli ve Charilaos Charisis Kasımpaşa karşısında forma giyemedi.

Kasımpaşa, seyircisi önünde daha uzun bir yenilmezlik serisini en son Şubat-Aralık 2020 arasında yakaladı (13 maç).

30. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Orta sahadan aldığı topla sağdan ceza sahasına giren Da Costa'nın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural'dan dönen topu Fall kaptı. Bu oyuncunun pasında ceza sahası dışındaki Cafu, penaltı noktası üzerinde Can Keleş'i topla buluşturdu. Genç oyuncunun şutunda, Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

27. dakikada Uğur Çiftçi'nin savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Simic, ceza sahası dışında topla buluştu. Bu futbolcu, kaleci Gianniotis'in öne açıldığı pozisyonda düzeltip vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan top az farkla üstten kornere çıktı.

6. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Da Costa'nın topuk pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Fall, çaprazdan sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Penaltı noktası üzerinde dönen topu alan Can Keleş, sert bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-0.

34. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Da Costa'nın ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Fall, kale sahası önü sağ çaprazında topla buluştu. Bu futbolcu, yaptığı vuruşla kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 2-0.

41. dakikada Net Global Sivasspor penaltı kazandı. 37'nci dakikada ceza sahası içinde Opoku'nun topa müdahalesinin ardından VAR uyarısı sonrasında hakem Ali Şansalan, pozisyonu tekrar izleyerek elle oynamaya hükmetti ve penaltı noktasını gösterdi. 42'nci dakikada penaltıda topun başına Manaj geçti. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Gianniotis gole izin vermezken dönen topu Uğur Çiftçi ağlara yolladı. Ancak VAR, Uğur Çiftçi'nin atış öncesinde ceza sahası içine girdiğini belirleyerek golün geçersiz olduğuna karar kıldı.

45+3. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Ben Ouanes, son çizgiye inip ceza sahasına hareketlenen Aytaç Kara'ya doğru ortasını yaptı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

Müsabakanın ilk yarısını Kasımpaşa 2-0 önde tamamladı.

48. dakikada sol kanatta topla buluşan Da Costa, çaprazdan ceza sahasına girip yerden şutunu çekti. Kaleci Ali Şaşal Vural bu pozisyonda gole izin vermedi.

75. dakikada ceza sahası önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına Cafu geçti. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

77. dakikada Ben Ouanes'in pasında topla buluşan Fall, kaleciyi geçip vuruşunu yaptı ancak savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Dönen topu Ben Ouanes kaptı. Bu futbolcunun şutunda defans araya girerek tehlikeyi önledi.

79. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Uğur Çiftçi ön direğe ortasını yaptı. Manaj'ın kafa vuruşunda, kaleci Gianniotis köşeye giden topu kornere göndermeyi başardı.

84. dakikada Net Global Sivasspor farkı 1'e indirdi. Rodrigues'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Uğur Çiftçi, son çizgiye inip kale sahası önüne çevirdi. Bu noktada müsait durumdaki Koita, net bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-1.

89. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Cafu penaltı noktasına ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda, köşeye giden topu Ali Şaşal Vural kornere çelmeyi başardı.

90+4. dakikada sol kanatta topla buluşan Rodrigues, kale sahası önüne hareketlenen Da Costa'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere yolladı.

90+9. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. 90+4. dakikada Uğur Çiftçi'nin ceza sahası içinde Fall'a yaptığı hareket sonrasında VAR uyarısıyla hakem Ali Şansalan pozisyonu tekrar izleyip penaltı noktasını gösterdi. Aynı dakikada penaltıda topun başına Aytaç Kara geldi. Bu futbolcu, sert bir vuruşla farkı yeniden 2'ye çıkardı: 3-1.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.