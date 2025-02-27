Kasımpaşa: 0 - Göztepe: 5 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son maçında Kasımpaşa ile Göztepe kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İzmir temsilcisi 5-0 kazandı.

Göztepe'nin gollerini 12. dakikada Juan Santos, 38 ile 46'da Kuryu Matsuki, 50. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 74'te ise Nazım Sangare kaydetti.

Bu sonucun ardından Göztepe, 3'te 3 yaptı ve grubu 9 puanla 2. sırada tamamladı. Puanla tanışamayan Kasımpaşa U19 takımı ise 0 puanla turnuvaya veda etti.