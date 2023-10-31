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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Kasımda tiyatro başkadır

        Kasımda tiyatro başkadır

        İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekanlarından Maximum Uniq'de eğlence Kasım ayında da devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 08:58 Güncelleme: 31.10.2023 - 08:58
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        Kasımda tiyatro başkadır
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        Maximum Uniq, kasım ayında tiyatro oyunlarından, çocuk etkinliklerine, tek kişilik gösterilerden, konserlere kadar farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Kasım ayı, 2 Kasım Perşembe günü Maximum Uniq’de ünlü oyuncu Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay’ın başrolünü paylaştığı ‘Kel Diva’ tiyatro oyunu ile başlayacak. Yıllar sonra aynı sahneyi paylaşan Bilginer ve Olcay’ın ‘Kel Diva’ isimli tiyatro oyunu 22 - 23 Kasım’da da sahnede olacak. 7 Kasım Salı günü Erol Evgin’in Koruncuk Vakfı yararına vereceği konser, 2 - 13 - 21 - 27 Kasım’da son dönemin yükselen isimlerinden Aycan Koptur’un stand-up gösterisi ‘Aycan Koptur Show’ izleyici ile buluşacak. 11 - 19 Kasım İbrahim Selim ile Quiz Night, 27 - 28 Kasım’da Serkan Keskin’in kapalı gişe oynadığı oyunu ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’, 29 Kasım’da da Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın başrolü paylaştığı ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ oyunu Maximum Uniq’de izleyicilerle buluşacak.

        MAXIMUM UNIQ MİNİK MİSAFİRLERİNİ AĞIRLAYACAK!

        Kasım ayında Maximum Uniq minik misafirlerini ve ailelerini de ağırlayacak. 4 Kasım Cumartesi Oliver Twist, 11 - 12 Kasım Pazar İstanbul Çocuk Festivali, 14 Kasım Salı günü ise Maldivler, K.K.T.C., Azerbaycan ve Bulgaristan'da sihirli gösterilere imza atan İllüzyonist Enver Ertaş, hem çocuklara hem ailelere hitap eden gösterisi ile öğretirken eğlendirecek.

        MAXIMUM UNIQ KASIM AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

        • 2 Kasım Perşembe... Kel Diva / Maximum Uniq Hall

        • 2 Kasım Perşembe... Aycan Koptur Show / Maximum Uniq Box

        • 4 Kasım Cumartesi... Oliver Twist / Maximum Uniq Box

        • 7 Kasım Salı... Erol Evgin / Maximum Uniq Hall

        • 11 Kasım Cumartesi... İbrahim Selim ile Quiz Night / BKM Mutfak Uniq

        • 11 - 12 Kasım Pazar... İstanbul Çocuk Festivali / Maximum Uniq Hall

        • 13 Kasım Pazartesi... Aycan Koptur Show / Maximum Uniq Hall

        • 14 Kasım Salı... The Illusionist / Maximum Uniq Box

        • 19 Kasım Pazar... İbrahim Selim ile Quiz Night / BKM Mutfak Uniq

        • 21 Kasım Salı.. Aycan Koptur Show / Maximum Uniq Box

        • 22 Kasım Çarşamba... Kel Diva / Maximum Uniq Hall

        • 23 Kasım Perşembe... Kel Diva / Maximum Uniq Hall

        • 27 Kasım Pazartesi... Aycan Koptur Show / Maximum Uniq Box

        • 27 Kasım Pazartesi... Saatleri Ayarlama Enstitüsü / Maximum Uniq Hall

        • 28 Kasım Salı... Saatleri Ayarlama Enstitüsü / Maximum Uniq Hall

        • 29 Kasım Çarşamba... Cırcır Böcekleri İtler ve Biz / Maximum Uniq Hall

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Maximum Uniq
        #Kel Diva
        #Saatleri Ayarlama Enstitüsü
        #Cırcır Böcekleri İtler ve Biz
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