TÜİK EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 48,58, aylık yüzde 2,88 arttı.

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşti.