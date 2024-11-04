Kasım ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 2025 MEB takvimi ile ilk ve ikinci ara tatil, sömestr, yaz tatili başlangıcı

1. ARA TATİL ( KASIM TATİLİ) NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında uygulanacak çalışma ve tatil takvimini yayınladı. Buna göre Kasım ara tatili 8 Kasım cuma günü ders sonunda başlıyor. MEB takvimi ile 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında ilk ara tatil yapılacak. Ara tatil dönüşü okullar 18 Kasım Pazartesi günü günü eğitim öğretim faaliyetlerinde kaldığı yerden devam edecek. Bu dönem okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024