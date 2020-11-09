Okulların kapanması için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam ediyor. Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı senede bir kez yapılan ara tatil uygulamasını değiştirmiş ve bir dönem ortasına bir de dönem sonuna tatil koymuştu. Peki Kasım ara tatil ne zaman? İşte merak edilen tarihler...

KASIM ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamaya göre bir haftalık ara tatil 16 Kasım ile 20 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2021 YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili (15 tatil) 25 Ocak ve 5 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak

2021 ARA TATİL NE ZAMAN?

2021 yılında ara tatil tarihi 12 Nisan ve 16 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak.

ARA TATİLDE ÖĞRENCİLER NE YAPMALI?

Bahçeşehir Koleji Ortaokul ve Lise Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörü Sibel Durak, öğrencilerin ara tatil döneminde gerçek anlamda tatil yapması ve dinlenmiş olarak yeni döneme başlamasının dikkat edilmesi gereken noktaların başında geldiğini bildirdi.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamada, ilk ara tatillerini 16-20 Kasım'da yapacak öğrenciler ve velileri için öneriler paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçeşehir Koleji Ortaokul ve Lise Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörü Durak, öğrencilerin ara tatil döneminde gerçek anlamda tatil yapması ve dinlenmiş olarak yeni döneme başlamasının dikkat edilmesi gereken noktaların başında geldiğini bildirdi.

Öğrenciyi zorlamamak gerektiğini belirten Durak, şunları kaydetti:

'Her anne baba, çocuğunun yeterliliklerini bilir. Bu nedenle öğrenciyi zorlamak, ona hem uzun hem de kısa vadede zarar verir. Bunun yerine başarılı olduğu alanları fark etmek ve bu doğrultuda hedefler belirlenmesine yardımcı olmak faydalı olacaktır. Sınav dönemlerinde çocuklarımızla daha fazla kaliteli zaman geçirmemiz gerektiğini unutmayın. Kitap okuyan öğrenciler daha doğru ve hızlı anlar, soruları daha hızlı çözebilir ve hafızaları güçlenir.

Sınav sonrasında birçok öğrenciden 'Zamanım yetmedi, tüm soruları yanıtlayamadım' gibi sözleri çok duyarız. Yeterince kitap okuyan öğrenciler soruları okurken, kelimelere daha çok yoğunlaşırlar. Okuma alışkanlığı kişinin çözümleme becerisini artırarak çabuk ve doğru kararlar almasına yardımcı olur. Yeni sınav soru tiplerine baktığımızda, sadece Türkçe testinde değil, tüm derslerde uzun açıklamalar ve yönergeler olduğunu görüyoruz. Kitap okuma alışkanlığı öğrencileri, bu noktada iki adım öne geçirecektir.'