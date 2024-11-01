Kasaplardan kebapçılara fiyat tepkisi

Adana'da kasaplar, Adana kebabı fiyatlarına tepki gösterdi.

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İHA'nın haberine göre, ortalama 150 gram olan bir porsiyon Adana kebabı, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 250-300 TL aralığında, Çukurova ilçesindeki kebapçılarda ise 300-400 TL aralığında satılıyor.

Adana Kasaplar Çarşısı esnafı, 1 kilogram kemiksiz erkek kuzu etini 450 TL'ye sattıklarını, kebapçıların fiyatlarının pahalı olduğunu ileri sürdü.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, "Adana Kasaplar Çarşısı'nda kemiksiz etin kilogramı 450 TL. Kasaplarımız, vatandaşlarımızın gözü önünde etlerini hazırlayıp satıyorlar. Adana bazında denetimlerimiz devam ediyor. Gönül rahatlığıyla vatandaşlarımız etlerini alıp tüketebilirler" dedi.

Adana kebabının fahiş fiyata satıldığını öne süren Saruhan Yağmur, "1 kilogram et ile 10 kişi doyabilirken vatandaşlar restoranlara gittiğinde bir kişilik Adana kebabı en az 350 liraya yiyor. Bu fahiş fiyatların önüne geçilmesi lazım. Ortalama fiyatlar zaten bellidir. Bir porsiyon Adana kebabın maliyeti 200 lira. Bu satılan fiyatlar akıl alır gibi değil" ifadelerini kullandı.